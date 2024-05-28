Кремль рассказал о «разделенном Западе» из-за планов Украины на оружие союзников

Песков: на Западе появились разногласия из-за планов Украины по атакам на Россию

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил об имеющих место на Западе разногласиях по вопросу, разрешать ли Украине атаковать Россию оружием союзников. По мнению представителя Кремля, ситуация усугубляется и на фоне «военного запала» западных политиков, сообщает газета «Известия» .

Песков подчеркнул, что по вопросу ударов Украины по РФ иностранным оружием «единства мнений в западном лагере нет». По его словам, такое развитие событий также фиксирует и российская сторона.

«Есть горячие головы, которые делают абсолютно безответственные и провокационные заявления <…>. Но есть и те, кто задается вопросом «А нужно ли дальше так эскалировать?» — сказал президентский пресс-секретарь.

Представитель Кремля также ответил, каким будет российский ответ, если министры обороны Евросоюза все же разрешат Украине бить по РФ западным оружием.

По словам Пескова, ответные меры знают верховный главнокомандующий в лице президента Владимира Путина и военнослужащие ВС России, которым при таком развитии событий предстоит принять должные контрмеры.