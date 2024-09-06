Кремль прокомментировал слова российского лидера о поддержке Камалы Харрис

Президент России Владимир Путин назвал своим фаворитом в американской предвыборной гонке Камалу Харрис и вызвал этим удивление Дональда Трампа . Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что американские дела не являются заботой президента РФ, сообщает РБК .

«Послушайте, модератор задала Путину вопрос, Путин ответил на этот вопрос. Безусловно американские дела не могут быть и не являются, скажем так, заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки для него главное — это наша страна, это наши люди, наши граждане и забота о них», — сказал журналистам Песков.

Владимир Путин тогда с иронией заметил, что Москва предпочла бы видеть на посту лидера США Джо Байдена, но он вышел из гонки, поэтому теперь фаворит — вице-президент Харрис.

По данным на 5 сентября, Камала Харрис опережает по популярности Дональда Трампа довольно незначительно — всего на 6-7%.