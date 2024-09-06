Кремль прокомментировал слова российского лидера о поддержке Камалы Харрис
Президент России Владимир Путин назвал своим фаворитом в американской предвыборной гонке Камалу Харрис и вызвал этим удивление Дональда Трампа. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отметил, что американские дела не являются заботой президента РФ, сообщает РБК.
«Послушайте, модератор задала Путину вопрос, Путин ответил на этот вопрос. Безусловно американские дела не могут быть и не являются, скажем так, заботой, которая находится в верхних строчках повестки дня президента. Все-таки для него главное — это наша страна, это наши люди, наши граждане и забота о них», — сказал журналистам Песков.
Владимир Путин тогда с иронией заметил, что Москва предпочла бы видеть на посту лидера США Джо Байдена, но он вышел из гонки, поэтому теперь фаворит — вице-президент Харрис.
По данным на 5 сентября, Камала Харрис опережает по популярности Дональда Трампа довольно незначительно — всего на 6-7%.