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Песков не понял, что Трамп имел в виду словами об «остановке» «Северного потока»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ему непонятны слова кандидата в президенты США Дональда Трампа, который назвал себя «уничтожившим» газопровод «Северный поток — 2». По словам представителя Кремля, «СП» был достроен, а его уцелевшую нитку могут запустить в любое время, сообщает РИА Новости .

Песков предположил, что соответствующие слова Трампа были сказаны в «горячке» предвыборной гонки.

«Здесь очень трудно предположить, что имел в виду господин Трамп», — добавил пресс-секретарь главы РФ.

В интервью журналисту Такеру Карлсону Дональд Трамп заявил, что не понимает, когда его называют «другом России». Бывший американский лидер на этот счет утверждал, что именно он якобы заблокировал строительство трубопровода «Северный поток — 2».