Кремль ответил Камале Харрис, оскорбившей президента Путина
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В Кремле прокомментировали слова вице-президента США Камалы Харрис, оскорбившей президента России Владимира Путина. По словам пресс-секретаря главы РФ Дмитрия Пескова, у американских политиков — дефицит внутреннего чувства такта, сообщает Life.ru.
Представитель Кремля заметил, что, похоже, используемых Харрис лексикон сейчас стал частью культуры политических элит в США. Песков подчеркнул, что Путин, в отличие от западных коллег, никогда не позволял себе оскорблять других политиков, даже если их страны были враждебно настроены к России.
«Здесь можно только выразить сожаление», — добавил пресс-секретарь российского президента, комментируя слова Харрис.
Недавно вице-президент США, комментируя заявления журналиста Боба Вудварда, подвергла критике экс-главу США Дональда Трампа и оскорбила Владимира Путина.
Камале Харрис, представляющий демократическую партию, и республиканцу Дональду Трампу вскоре предстоит бороться за кресло президента США. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.