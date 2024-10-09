Кремль ответил Камале Харрис, оскорбившей президента Путина

Представитель Кремля заметил, что, похоже, используемых Харрис лексикон сейчас стал частью культуры политических элит в США. Песков подчеркнул, что Путин, в отличие от западных коллег, никогда не позволял себе оскорблять других политиков, даже если их страны были враждебно настроены к России.

«Здесь можно только выразить сожаление», — добавил пресс-секретарь российского президента, комментируя слова Харрис.

Недавно вице-президент США, комментируя заявления журналиста Боба Вудварда, подвергла критике экс-главу США Дональда Трампа и оскорбила Владимира Путина.

Камале Харрис, представляющий демократическую партию, и республиканцу Дональду Трампу вскоре предстоит бороться за кресло президента США. Президентские выборы в США запланированы на 5 ноября 2024 года.