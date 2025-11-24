Кремль оценил приемлемость мирного плана Трампа

Россия ознакомлена с одним из вариантов плана США по урегулированию украинского конфликта, заявил помощник главы РФ Юрий Ушаков. Он добавил, что «многие положения» договора, который обсуждался на саммите президентов Владимира Путина и Дональда Трампа в Анкоридже, приемлемы для Москвы, сообщает ТАСС .

По словам Ушакова, вокруг мирного плана по Украине существует много домыслов. В этом вопросе Россия верит исключительно той информации, которую получает от американских коллег, подчеркнул представитель Кремля.

Помощник президента ожидает, что Вашингтон в ближайшее время свяжется с Москвой для очного обсуждения деталей договора об урегулировании конфликта. В данный момент конкретных договоренностей по этому поводу нет, отметил Ушаков.

Он также добавил, что Россия знает и о другом мирном плане, составленном странами Европы. По словам Ушакова, этот договор не подходит Москве — она считает его неконструктивным.

