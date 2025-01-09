Кремль не слышал заявлений оскорбившего Алиева члена ОП РФ

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков не стал комментировать оскорбительное члена Общественной палаты (ОП) Владимира Карасева в адрес азербайджанского лидера Ильхама Алиева, сообщает ТАСС .

Ранее СМИ писали, что Карасев якобы нецензурно высказался в адрес президента Азербайджана из-за его слов о крушении Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines в Казахстане в декабре.

«Вы знаете, мы, честно говоря, не знаем, о каких словах идет речь. <…> Мы не видели этих слов, не слышали этих слов», — уточнил Песков.

Он подчеркнул, что внешняя политика РФ формулируется и определяется главой государства и реализуется МИД и другими министерствами при координации внешнеполитического ведомства.