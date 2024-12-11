Кремль не подтвердил и не опроверг казнь брата Башара Асада

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не располагают сведениями о якобы казни Сулеймана Асада, двоюродного брата экс-президента Сирии Башара Асада. Ранее портал Alkhali24 утверждал, что родственника политика якобы казнили в САР, сообщает РИА Новости .

«Мы не располагаем информацией», — сказал Песков.

Пресс-секретарь отметил, что российские власти до сих пор «внимательным образом» мониторят ситуацию в Сирии. По словам Пескова, в сирийском вопросе Кремль будет исходить из реалий, складывающихся на земле.

После стремительного наступления вооруженной оппозиции в Сирии Башар Асад отрекся от власти и покинул страну. Бывший сирийский президент вместе с семьей получил политическое убежище в России.