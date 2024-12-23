Кремль анонсировал ряд встреч с участием Путина с 24 по 26 декабря в Ленобласти

В период с 24 по 26 декабря в Ленинградской области состоится ряд важных мероприятий, в которых будет участвовать президент России Владимир Путин. Одной из таких встреч станут переговоры с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном, сообщает пресс-служба Кремля .

Путин и Рахмон обсудят ключевые вопросы российско-таджикистанских отношений. Также будут подниматься вопросы стратегического партнерства и союзничества. Встреча лидеров двух стран запланирована на 24 декабря, территориально она состоится в Ленинградской области.

Путин снова стал инициатором традиционной неформальной встречи лидеров государств-участников Содружества Независимых Государств. Это мероприятие запланировано на 25 декабря.

Под руководством премьер-министра Армении Никола Пашиняна состоится важное собрание Высшего Евразийского экономического совета, в котором будет участвовать президент России. Мероприятие, намеченное на 26 декабря, станет площадкой для обсуждения стратегических решений по развитию единого рынка и усилению интеграции между странами-участницами ЕАЭС.

В ходе заседания планируется рассмотреть вопрос о присвоении Ирану статуса наблюдателя в организации, а также определить ключевые векторы международного сотрудничества Союза. Участники встречи обсудят текущее положение дел в ЕАЭС и примут пакет важных документов, направленных на укрепление экономического взаимодействия между государствами-членами объединения.