Ковальчука и Вайно назвали одними из влиятельнейших политиков России

«Царьград» составил рейтинг политиков, чиновников и бизнесменов России по степени их влиятельности. В топ-10 политдеятелей, по версии издания, вошли экс-председатель совета директоров банка «Россия» Юрий Ковальчук, премьер-министр Михаил Мишустин и мэр Москвы Сергей Собянин, говорится на сайте СМИ.

В первой десятке рейтинга влиятельности также находятся зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев, первый замглавы Администрации Президента (АП) Сергей Кириенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин и руководитель АП Антон Вайно, а также председатель Совфеда Валентина Матвиенко, помощник президента Николай Патрушев и президент ПАО «НК „Роснефть“» Игорь Сечин.

Рейтинг влиятельности составлялся без кандидатур президента России Владимира Путина, патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также учредителя «Царьграда» Константина Малофеева.

Топ самых влиятельных россиян составили после социсследования по методу экспертного опроса. Для этого журналисты опросили 10 политологов, каждому из которых предложили назвать по пять коллег, которые могли бы выступить в качестве экспертов.

«С учетом неизбежного частичного совпадения мнений первоначальной группы мы получили список из 25 экспертов. Каждому участнику этой группы был предложен список из более чем 100 персон, в который вошли все члены правительства России, все руководители Администрации президента, наиболее известные депутаты Государственной думы и сенаторы, а также наиболее известные руководители крупнейших корпораций и бизнес-империй», — говорится в статье «Кто на самом деле управляет Россией: рейтинг влиятельности».

Специалисты оценивали влияние политиков, чиновников и бизнесменов на принятие важнейших государственных решений. Оценка проходила по 10-балльной шкале, где 10 — это наибольшее влияние.