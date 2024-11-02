Космос становится ареной соперничества между США и РФ

В последние годы космос стал важной ареной для соперничества между мировыми державами. Сотрудничество России и Китая в этой области вызывает тревогу у США. Военный эксперт Андрей Кошкин заявил, что космос рассматривается как следующая граница глобальной гегемонии, сообщает Общественная Служба Новостей .

«США сегодня рвутся в космос, хотят вывести туда оружие массового уничтожения, в частности, ядерное, для того чтобы контролировать из космоса Землю. Это тенденция, которая определит дальнейшее властвование на Земле», — отметил он.

Кошкин напомнил, что подобные стратегии использовались и в эпоху Холодной войны, однако нынешняя ситуация более сложная, так как США инвестируют значительные средства для выхода в космос. Эксперт также подчеркнул, что частный сектор активно участвует в освоении космического пространства.

Россия, по его словам, имеет сильные позиции в пилотируемых космических программах, что позволяет ей влиять на международную космическую гонку и геополитику.

Однако Кошкин выразил опасения по поводу будущего, предупреждая о возможных конфликтах в космосе, что будет иметь серьезные последствия для международных отношений и безопасности на Земле. Каждая страна должна быть готова к новым вызовам этой новой эры.