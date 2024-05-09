Космонавты поздравили россиян с Днем Победы с борта МКС

Российские космонавты на МКС поздравили соотечественников с Днем Победы и призвали к сохранению памяти о подвиге предков. Сообщение опубликовал «Роскосмос».

«Дорогие Друзья! Экипаж российского сегмента Международной космической станции от всей души поздравляет вас с Днем Победы! С мая 1945 года прошло почти 80 лет, и с каждым годом свидетелей тех событий становится все меньше. Тем важнее сохранять память о подвиге наших предков, передавая следующим поколениям знания об этой войне, унесшей жизни десятков миллионов наших соотечественников», — сказал командир российского отряда космонавтов Олег Кононенко.

Его коллега Николай Чуб добавил, что россияне 9 Мая благодарят людей, который принесли победу стране и освободили мир от нацизма. При этом фронтовики, прошедшие ужасы войны, смогли вернуться к нормальной жизни и восстановить страну.

«Благодаря их подвигу буквально через 16 лет наша страна смогла открыть человечеству космос», — напомнил Чуб.

Александр Гребенкин, также находящийся на борту космической станции, добавил, что с орбиты хорошо видно, насколько мала и хрупка планета Земля. Он призвал помнить и об этом. Космонавты в ходе обращение поочередно брали в руки копию Знамени Победы.