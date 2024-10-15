Косиняк-Камыш: Польша может вспоминать прошлое во время евроинтеграции Украины

В период евроинтеграции Украины Польша имеет право и может выдвигать требования по историческому прошлому, в частности по Волынской трагедии, об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, пишет «Политика Страны» со ссылкой на Internia.

«Если бы мы не дали Украине все эти танки, самолеты и другое оружие, то сегодня некому было бы помогать. И у меня такое ощущение, что с украинской стороны нет памяти об этом, нет осознания того, что, если бы не эта польская помощь, они не достигли бы того состояния, в котором находятся сегодня. Это неправильно», — объяснил Косиняк-Камыш.

Министр обороны Польши подчеркнул, что у польско-украинских отношений мог бы случиться прорыв, но без решения вопроса по историческому прошлому это просто невозможно. Косиняк-Камыш также поднял эксгумации жертв трагедии, подчеркнув, что это вопрос совсем не польских семей против Украины, а наоборот — действия Украины против Польши.

Косиняк-Камыш также удивлен тем, что за последние два года Украина не предприняла никаких действий в вопросе Волынской трагедии.