Кошта: ЕС поддержит Гренландию

Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС, сообщает РИА Новости .

По его словам, ЕС будет играть важную роль в Арктике.

«Нет сомнений, что ЕС будет играть важную роль в Арктике… Гренландия и Дания могут рассчитывать на нашу поддержку», — отметил он.

Гренландия является частью Датского Королевства. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.

