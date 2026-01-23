Кошта: ЕС поддержит Гренландию
Глава Евросовета Антониу Кошта заявил, что Гренландия может рассчитывать на поддержку ЕС, сообщает РИА Новости.
По его словам, ЕС будет играть важную роль в Арктике.
«Нет сомнений, что ЕС будет играть важную роль в Арктике… Гренландия и Дания могут рассчитывать на нашу поддержку», — отметил он.
Гренландия является частью Датского Королевства. Ранее Трамп неоднократно заявлял о желании приобретения острова Соединенными Штатами. Власти Дании и Гренландии, в свою очередь, предупреждали Вашингтон о недопустимости посягательств на остров, настаивая на уважении территориальной целостности.
Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.