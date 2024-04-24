Косачев: сейчас идет работа над усилением влияния народной демократии

Он добавил, что сегодня предпринимаются шаги по усилению влияния народной демократии.

«Я вспоминаю, как я входил в международную повестку с искренней убежденностью, что внешняя политика, международные дела делаются профессионалами — главами государств и правительств, дипломатами. Все, что принято называть народной дипломатией, существует где-то факультативно, если, условно говоря, руки дойдут и денег хватит. Это было моим личным заблуждением, но оно таким было на протяжении длительного времени нашей современной российской истории», — рассказал Косачев.

По его словам, гораздо важнее того, что делают профессиональные руководители ведомств и дипломаты, то, что получается или не получается по линии гражданских обществ.

«Понять это помогло изучение опыта зарубежных коллег, которые оказывались часто нашими оппонентами. Они очень быстро поняли важность работы с гражданским обществом. Они начали входить в гражданские общества евразийских стран и через целенаправленную, активную и, увы, эффективную работу решать серьезные государственные задачи», — пояснил Косачев.

Зампред Совфеда отметил, что в Европе никогда не рассматривали междгосударственные проекты или проекты по линии гражданских обществ с Россией как проекты на равных.

«Для них эти проекты были всегда проектами экспансий, навязывания собственных интересов, именно поэтому они раз за разом проваливались», — сказал Косачев.

По его мнению, по-настоящему народной дипломатия может быть тогда, когда она ведется на равных, независимо от того, кто большой, кто маленький, кто с более устойчивыми традициями, а кто — с менее. У всех есть свои особенности, заключил зампред.