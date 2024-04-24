Косачев: проект «Евразия» взлетит и будет успешным, потому что он нужен людям

Мы находимся в начале большого и очень верного пути, в конце которого лежит решение крупных межгосударственных проблем, которые не смогли решить за человечество страны коллективного Запада, сказал журналистам заместитель председателя Совета Федерации Константин Косачев.

«Проект «Евразия» обязательно взлетит и будет успешным, потому что он нужен людям», - заявил Косачев.

Зампред также сделал акцент на том, что Запад с треском провалил взятую на себя ответственность.

«Для России выстраивать отношения на равных – это совершенно естественно», - пояснил Косачев.

Он добавил, что россияне таким же образом выстраивают жизнь внутри страны.

Зампред добавил, что в России блестяще решены те вопросы, с которыми те же самые страны Запада пытаются хоть как-то разобраться, но каждый раз в этом проваливаются.

«Отношения между этническими группами, между конфессиями, отношения между людьми с разными убеждениями в России выстроены настолько цивилизованно и, не побоюсь этого слова, умопомрачительно, что нам будет очень просто выстраивать такого рода отношения взаимодействия и сотрудничества в рамках НКО «Евразия», открывая нашу страну во всем том лучшем, что есть у нас в гуманитарной сфере, в сфере образования, культуры, спортивных обменов, науки, бизнеса», - отметил Косачев.

Зампред заключил, что вместе с тем Россия изучает и заимствует лучшие практики тех стран и народов, которые будут представлены в НКО «Евразия».