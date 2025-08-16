Корреспондент Economist рассказал о досрочном соглашении о завершении огня в воздухе

Досрочное соглашение о завершении огня в воздухе могут заключить РФ и Украина

Корреспондент Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на источник, заявляет, что якобы было достигнуто предварительное соглашение о завершении огня в воздухе. Его могут закончить до встречи между президентами России Владимиром Путиным, США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.