Корреспондент Economist рассказал о досрочном соглашении о завершении огня в воздухе
Фото - © РИА Новости, Сергей Бобылев
Корреспондент Economist Оливер Кэррол, ссылаясь на источник, заявляет, что якобы было достигнуто предварительное соглашение о завершении огня в воздухе. Его могут закончить до встречи между президентами России Владимиром Путиным, США Дональдом Трампом и Украины Владимиром Зеленским, сообщает РИА Новости.
Ситуация «в небе» покажет, какие предварительные результаты у переговоров, отметил Кэррол.
Путин и Трамп встречались вечером 15 августа в американском Анкоридже на Аляске. Они вели переговоры два часа 45 минут.
Встреча проводилась в формате «три на три». Со стороны РФ участвовали Путин, глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Соединенные Штаты представляли Трамп, госсекретарь Марко Рубио и спецпредставитель главы США Стивен Уиткофф.