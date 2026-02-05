Королевский персонал не стал работать с экс-принцем Эндрю, связанным с Эпштейном

Обслуживающий персонал поместья Сандрингем в Англии отказался работать на брата короля Карла III — Эндрю Маунтбеттен-Виндзора. По данным The Sun, причина в дружбе бывшего принца с причастным к педофилии американским финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает ТАСС .

После переезда экс-принца из резиденции Royal Lodge на территории Виндзорского замка в поместье 3 февраля сотрудникам предоставили право отказаться от работы с ним в случае, если это будет доставлять им дискомфорт. Многие таким правом воспользовались — сформировался длинный список отказников.

«Люди, которые работали с ним годами, ушли. В лучшем случае останется минимальный штат. Возможно, впервые в жизни ему придется самому открывать людям входную дверь», — рассказал источник.

Сейчас экс-принц живет в коттедже Wood Farm, а с апреля хочет переехать в фермерский дом Marsh Farm.

В 2019 году Маунтбеттен-Виндзор был вынужден отказаться от исполнения официальных обязанностей члена королевской семьи из-за скандальной связи с Эпштейном. Одна из жертв, американка Вирджиния Джуфре, заявила, что ее в 17 лет принуждали к сексу с принцем. В 2022 году Эндрю лишился титулов принца и герцога Йоркского.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.