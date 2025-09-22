«Конструктивный подход»: депутат оценил обращение Путина к Совбезу

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявил, что заявление президента России Владимира Путина Совбезу о готовности соблюдать ограничения по ДНСВ — это «протянутая рука США» и конструктивный подход, сообщает Газета.ru .

«Готовность придерживаться ограничений по ДСНВ (СНВ-3) еще в течение одного года после истечения российско-американского договора 5 февраля 2026 года — проявление взвешенного и конструктивного подхода России в сфере соблюдения паритета и ядерного сдерживания. Это, по сути, протянутая рука», — сказал Слуцкий.

По его словам, сохранение глобального мира и предотвращение эскалации вооружений напрямую связано с тем, как заявление российского лидера воспримут в Вашингтоне. Выражаю надежду, что данный посыл найдет правильный отклик. Решение за американской стороной.

В случае, если американский лидер Дональд Трамп не поддержит выдвинутое предложение, Россия, как обоснованно предостерег Путин, имеет возможность ответить на любые потенциальные угрозы. И ответ этот будет выражен не только в заявлениях, но и в применении мер военно-технического характера.

