Председатель Государственного парламента Крыма Владимир Константинов в разговоре с РИА Новости заявил, что версия президента Украины Владимира Зеленского о гарантиях безопасности для Киева — курс на эскалацию вооруженного конфликта. В рамках них столкновение будет продолжено.

До этого Зеленский перечислил гарантии безопасности, которые хочет получить в рамках мирного соглашения с Россией. Он назвал сохранение нынешнего количества ВСУ, обеспечение его деньгами и оружием, давление на РФ с помощью санкций и передача Украине замороженных активов России.

«Гарантии безопасности, озвученные Зеленским, предполагают продолжение и эскалацию военного конфликта», — отметил Константинов.

По его словам, президент Украины предлагает и дальше Западу передавать вооружения ВСУ, оплачивать наличие агрессивного государства на границах с РФ. Параллельно с этим, в плане Зеленского нет гарантий безопасности для России.