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Константинов: петиция на сайте Зеленского свидетельствует об истощении ВСУ

Украинская армия начинает серьезно истощаться, а петиция о приглашении иностранных войск в страну только подтверждает это, заявил глава парламента Крыма Владимир Константинов в беседе с РИА Новости .

«Это очевидный сигнал истощения ВСУ и близкого краха этой банды. Мы в преддверии большого шухера под названием „падение украинского фронта и окончательный развал территорий“», — сказал парламентарий.

Константинов призвал к изменением, которые в скором времени грянут на Украине.

Петиция с просьбой пригласить на Украину иностранные войска появилась на сайте президента Зеленского несколько дней назад. Россия, по словам пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, считает ее появление чрезвычайно вызывающей провокацией.