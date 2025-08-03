Конгрессвумен обвинила обе партии США в предательстве избирателей

Ярый критик американской внешней политики Марджори Тейлор Грин вновь выступила против военной поддержки Украины и Израиля, заявив, что продолжение финансирования этих конфликтов противоречит воле американского народа, сообщает РИА Новости.

По словам политика, американцы в 2024 году проголосовали за прекращение участия в зарубежных войнах. Поэтому поддержка Украины в войне с Россией названа «предательством интересов налогоплательщиков».

Грин предупредила, что продолжение «политики Америка-в-последнюю-очередь» может привести к потере поддержки Республиканской партией ключевых групп избирателей. Особое внимание она уделила поколению 40-50-летних, которые, по её словам, чувствуют себя «непредставленными» текущей политической системой.

Заявление Грин появилось в момент, когда Конгресс обсуждает новые пакеты помощи Украине и Израилю. Её позиция, хотя и радикальная, находит отклик у части республиканской базы, недовольной приоритетами внешней политики США.