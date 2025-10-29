Конгрессмен: попытка переизбрания Трампа в 2028 году противоречит Конституции

сегодня в 06:27

В Вашингтоне разгорается конституционный спор вокруг возможного третьего президентского срока Дональда Трампа, сообщает «КоммерсантЪ» .

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон публично выступил против этой идеи, сославшись на положения 22-й поправки к Конституции США.

«Это станет обременительным и растянутым на десятилетие процессом», — заявил лидер республиканцев в ходе пресс-конференции в Капитолии, отметив, что обсуждал этот вопрос непосредственно с Трампом.

Политический вакуум уже начал заполняться — букмекеры и социологи называют фаворитом в преддверии выборов-2028 вице-президента Джей Ди Вэнса, а среди потенциальных претендентов также фигурируют госсекретарь Марко Рубио и Дональд Трамп-младший.

Действующее законодательство запрещает избрание на третий срок даже с учетом того, что сроки Трампа пришлись на разные периоды, что создает непреодолимый юридический барьер без сложной процедуры изменения Конституции.