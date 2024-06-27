Конгрессмен Моленар: КНР производит в 500 раз больше кораблей, чем США
Соединенные Штаты отстают от Китая в производстве кораблей примерно в 540 раз, заявил член Палаты представителей США, республиканец Джон Моленар, пишет РИА Новости.
«Сегодня на долю США приходится одна десятая процента от мирового судостроения, в то время как на долю китайских верфей, почти 20% эксплуатационных расходов субсидируется Пекином, приходится 54%», — указал законодатель.
Китайские власти, по словам конгрессмена, наращивают производство ради «устойчивого промышленного доминирования и триумфа авторитарной системы».
«Коммунистическая партия Китая стремится стать арсеналом автократии в мире», — резюмировал Моленар.