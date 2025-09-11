Конгресс США обсуждает новые санкции против России

Лидер республиканского большинства в Сенате США Джон Тьюн заявил о готовности Конгресса принять дальнейшие действия в отношении законопроекта о введении новых ограничительных мер против России, сообщает РИА Новости .

Поводом для активизации обсуждений стали недавние сообщения о якобы российских дронах в воздушном пространстве Польши.

«Я бы сказал, что сейчас идет много обсуждений на тему того, что нам нужно действовать», — отметил Тьюн, подчеркнув, однако, что окончательное решение пока не принято из-за наличия «некоторых технических моментов».

Параллельно член Палаты представителей Джо Уилсон внес законопроект о восстановлении в отношении России поправки Джексона-Вэника, которая предусматривает прекращение всяческой торговли. В своем заявлении в социальной сети X Уилсон утверждает, что «президент Обама и Джон Керри неправомерно отменили этот закон во время ошибочной „перезагрузки“ отношений с Россией». Инициатива, по словам конгрессмена, напрямую связана с последними событиями у границ НАТО.