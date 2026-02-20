Конфликт Зеленского и Залужного обострился из-за старта избирательной компании

В преддверии обсуждаемой избирательной кампании все украинские политики находятся на низком старте. Политолог Василий Вакаров высказал мнение, что на этом фоне экс-главнокомандующий ВСУ, а ныне посол в Великобритании Валерий Залужный, решил раскрыть детали своего конфликта с Владимиром Зеленским, сообщает aif.ru .

Ранее в интервью Associated Press Залужный изложил суть конфликта с президентом. Он сообщил, что Зеленский направил к нему сотрудников СБУ для проведения обысков с целью запугивания, а также возложил на главу государства ответственность за неудачи контрнаступательных действий 2023 года.

«Это удивительная история, которую я наблюдаю уже как минимум два последних года. Как только Залужного начинают популяризировать в британских или американских СМИ как героя, политика и выдающегося полководца, через пару дней немецкие СМИ начинают его „мочить“. То он дал команду взорвать „Северные потоки“, немцы расписывают, как это было, якобы Залужный пошел против воли Зеленского. Я связываю это с темой розыгрыша возможной политической борьбы на Украине. В данном случае одни поддерживают Залужного, другие его топят», — прокомментировал Вакаров.

По его словам, на Украине идет подготовка к политическому процессу, и все находятся на низком старте избирательной кампании. Однако остается открытым вопрос о том, когда она начнется и начнется ли вообще. Такова текущая украинская реальность — независимо от дат, всем важно сохранять готовность к такому развитию событий, заключил политолог.

