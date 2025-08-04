Конец разложению: Южная Корея свернула трансляцию своих ценностей в КНДР

Правительство Южной Кореи заглушило громкоговорители, расположенные вдоль демитализированной зоны на границе с Северной Кореей: таким образом, жители КНДР больше не услышат трансляции новостных материалов и репортажей, направленных на пропаганду южнокорейских ценностей, а также музыку в жанре K-pop, сообщает «Царьград» .

Это произошло в начале июня после инаугурации президента Ли Чжэ Мена. В ответ Северная Корея также прекратила свои встречные трансляции — металлический скрежет, который пускали в эфир в попытке заглушить южнокорейские передачи.

Министерство национальной обороны Южной Кореи официально заявило о завершении демонтажа громкоговорителей в понедельник, 4 августа.

Эти действия направлены на снижение напряженности между двумя странами. Эксперты считают их важным шагом в направлении политики деэскалации, к которой стремится глава Южной Кореи.