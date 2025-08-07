Компания DJI пытается предотвратить запрет на работу в США до конца года

Китайская компания DJI, специализирующаяся на производстве беспилотников, направила все свои усилия на попытку помешать запрету своей деятельности на территории США. Времени остается все меньше, и, несмотря на наем лоббистов, компания сталкивается с игнорированием своих обращений, об этом пишет РБК со ссылкой на Bloomberg.

По данным СМИ, глава отдела глобальной политики DJI Адам Уэлш отметил, что компания готова к серьезным проверкам и стремится начать конструктивный диалог с американскими властями. А правительство США, в свою очередь, требует от DJI прохождения аудита в сфере национальной безопасности. Данная проверка направлена на оценку рисков, связанных со сбором данных, особенно учитывая китайское законодательство, которое обязывает компании предоставлять информацию правительству КНР по первому требованию.

Американские власти могут ввести запрет на ввоз и реализацию беспилотников китайской компании DJI, если не будет проведена проверка или она выявит потенциальные угрозы. Представители DJI сообщают о своем согласии пройти необходимый аудит, однако испытывают затруднения с поиском ответственных лиц для взаимодействия.

В настоящее время китайский производитель занимает доминирующее положение на рынке США, контролируя 70% сегмента коммерческих дронов. Популярность устройств обусловлена их доступной ценой по сравнению с американскими аналогами. Беспилотники DJI широко используются различными категориями потребителей — от энтузиастов и создателей фильмов до представителей экстренных служб и аграрного сектора.