Компании украинского олигарха-экстремиста передали России
Российские активы киевского алкогольного бизнесмена обращены в доход государства
Ленинский районный суд Курска обратил в доход государства собственность шести компаний украинского бизнесмена Евгения Черняка*, пишет газета «Известия».
Соответствующие иски были поданы Генпрокуратурой РФ, указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, на которое ссылается издание.
Речи идет о всех активах компаний «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень», а также акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин».
Иск рассматривался в закрытом судебном заседании, сказано в материале.
Компании связаны с производством спиртных напитков, часть заводов ранее были закрыты.
* внесен в перечень террористов и экстремистов