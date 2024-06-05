Компании украинского олигарха-экстремиста передали России

Соответствующие иски были поданы Генпрокуратурой РФ, указано в сообщении объединенной пресс-службы судебной системы Курской области, на которое ссылается издание.

Речи идет о всех активах компаний «Стандарт качества», «Русский Север», «Родник и К», «Крымский винный дом», «Традиции успеха» и «Новый уровень», а также акции АО «Феодосийский завод коньяков и вин».

Иск рассматривался в закрытом судебном заседании, сказано в материале.

Компании связаны с производством спиртных напитков, часть заводов ранее были закрыты.

* внесен в перечень террористов и экстремистов