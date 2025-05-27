«КоммерсантЪ»: «Единая Россия» делает ставку на ветеранов

Рекордное число участников СВО пройдет на выборы в 2025 году

Главный тренд кампании — масштабное продвижение ветеранов спецоперации: из 1116 заявившихся участников СВО 827 прошли отбор и будут включены в избирательные списки. По данным «Коммерсанта», в десяти региональных заксобраниях от партии баллотируется 33 ветерана из 62.

Секретарь генсовета ЕР Владимир Якушев сообщил, что в праймериз приняли участие 21,3 тыс. кандидатов, среди которых 44% — женщины. Большинство выдвиженцев представляют малый и средний бизнес (31%) и сферу образования (20%). Действующих депутатов — лишь 10%, что соответствует курсу партии на обновление кадров: в прошлом году ротация составила более 75%.

Явка на праймериз достигла 10,5% (3 млн избирателей), что более чем вдвое выше показателей 2020 года. Лидерами по активности стали Ямало-Ненецкий автономный округ (15,3%), Костромская (13,5%) и Рязанская (12,5%) области. Наибольший рост явки продемонстрировали Новосибирская, Костромская и Воронежская области, а также ЯНАО.

Владимир Якушев подчеркнул, что поддержка ветеранов СВО при выходе на политическую арену остается приоритетом для партии.

«Эта работа будет продолжаться и в 2026-м, и в 2027-м», — заявил он.

В прошлом году 304 из 380 ветеранов, выдвинутых «Единой Россией», получили мандаты, и в нынешнем цикле их число может вырасти.

Таким образом, партия не только обновляет кадровый состав, но и активно использует «военную» повестку, усиливая свои списки участниками спецоперации. Окончательные результаты станут известны после завершения всех процедур корректировки списков, но уже сейчас ясно: сентябрьские выборы пройдут под знаком СВО.