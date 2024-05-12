Комитет Госдумы поддержал кандидатуру Дениса Мантурова на пост вице-премьера

сегодня в 17:03

И. о. вице-премьера – министра промышленности и торговли РФ принял участие в расширенном заседании комитета Госдумы по промышленности и торговле.

В ходе заседания глава комитета Владимир Гутенев отметил важность работы с Денисом Мантуровым и его командой.

Вся необходимая работа по решению задач, поставленных президентом страны, проводится на площадках, добавил он.

Мантуров отметил, что все ключевые решения проходили через экспертизу. Также были инициативы, которые исходили от комитета, что позволило справиться со сложными задачами.

В период с 2018 по 2023 годы индекс обрабатывающих производств вырос на 21%, что позволило запустить в гражданских сегментах новый инвестиционный цикл.