Комитет ГД поддержал кандидатуру Любимовой на пост министра культуры России

И. о. главы Минкультуры Ольга Любимова рассказала о будущих планах, сообщает пресс-служба правительства России.

И. о. главы Минкультуры Ольга Любимова рассказала о планах, в которых пристальное внимание будет уделено задачам, которые поставил президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию и указах «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» и «Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области исторического просвещения».

Ранее стало известно, что кандидаты на посты вице-премьеров и министров, внесенные Михаилом Мишустиным на рассмотрение в Госдуму, проходят согласование в профильных комитетах.

Заключительное утверждение кандидатур запланировано на пленарных заседаниях, которые проведут 13 и 14 мая.