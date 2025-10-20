Командующий штурмовыми войсками ВСУ станцевал в TikTok под русскую песню
Командующий вновь созданными штурмовыми войсками ВСУ Валентин Манько разместил в TikTok видеоролики, где танцует в шортах под русскоязычную песню с нецензурной лексикой, сообщает ТАСС.
В другом видео командующий определял, кто он из персонажей российского сериала «Слово пацана. Кровь на асфальте».
Манько был судим за коррупцию, разбой и грабежи, а также командовал «Правым сектором» — организацией, запрещенной в России как террористическая.
Назначение Манько уже вызвало критику в Украине: нардеп Марьяна Безуглая назвала его «рейдером и бандитом», заявив, что созданием штурмовых войск главком Сырский пытается прикрыть провалы на фронте.