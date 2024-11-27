Командующий Каракаев: РВСН сдерживают агрессию против России без ядерного оружия

Командующий Стратегическими ракетными войсками Сергей Каракаев отметил, что РВСН ограничивают агрессивные действия против России без использования ядерного оружия. Кроме того, было заявлено об обновлении арсенала, внедрении систем «Ярс» и «Авангард» и о создании ракетного комплекса «Орешник», предназначенного для поражения объектов в Европе. Президент России Владимир Путин подтвердил эти планы, сообщает «Царьград» .

«Ракетные войска стратегического назначения, являясь мощным, высокотехнологичным и динамично развивающимся родом войск, продолжают обеспечивать сдерживание крупномасштабной агрессии против России и ее союзников без применения ядерного оружия», — подчеркнул Каракаев.

Он также отметил достижения в сфере модернизации военной техники. В рамках государственной программы вооружений были введены в строй ракетные системы пятого поколения, такие как «Ярс» и «Авангард», а работы по вводу в эксплуатацию новейшего комплекса «Сармат» продолжаются. Он добавил, что более 88% ракетного арсенала Стратегических ракетных войск составляют современные образцы вооружений.

Ранее генерал-полковник Сергей Каракаев сообщил, что ракетный комплекс «Орешник» способен поражать цели на всей европейской территории. Он разъяснил, что решение о разработке подвижного грунтового комплекса средней дальности «Орешник» было принято в июле 2023 года.

Президент России Владимир Путин заявил, что российский оборонный комплекс, помимо «Орешника», разрабатывает множество ракет средней и меньшей дальности. По его словам, после успешного завершения испытаний эти образцы также будут серийно производиться.