Командир российских штурмовиков стал министром по делам религий Дагестана

В интервью Абуталимов поделился, что на родине его встретили тепло. Его мама была рада приезду сына больше, чем полученной им награде. Он также отметил, что сильно тоскует по своей штурмовой роте и планирует в скором времени навестить их с гуманитарной миссией.

Абуталимов познакомился с военным корреспондентом RT Владом Андрицей, когда командовал штурмовой ротой 70-го полка. В ходе интервью он передал привет журналисту и пригласил его в Дагестан отдохнуть.

Абуталимов удостоен звания Героя России. В мае 2024 года он стал победителем президентской программы «Время героев». После этого он демобилизовался и с начала сентября вступил в новую должность.

