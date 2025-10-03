Командир российских штурмовиков стал министром по делам религий Дагестана
Темирлан Абуталимов, командир российских штурмовиков с позывным Омск, ранее ставший героем сюжета RT, назначен на пост министра по делам религий Дагестана.
В интервью Абуталимов поделился, что на родине его встретили тепло. Его мама была рада приезду сына больше, чем полученной им награде. Он также отметил, что сильно тоскует по своей штурмовой роте и планирует в скором времени навестить их с гуманитарной миссией.
Абуталимов познакомился с военным корреспондентом RT Владом Андрицей, когда командовал штурмовой ротой 70-го полка. В ходе интервью он передал привет журналисту и пригласил его в Дагестан отдохнуть.
Абуталимов удостоен звания Героя России. В мае 2024 года он стал победителем президентской программы «Время героев». После этого он демобилизовался и с начала сентября вступил в новую должность.
