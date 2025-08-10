Коллективное обращение семи лидеров ЕС принято перед саммитом на Аляске

сегодня в 03:45

Лидеры ЕС потребовали защитить Украину на переговорах с Путиным

Ключевые европейские лидеры предприняли последнюю попытку повлиять на повестку предстоящих переговоров на Аляске, сообщает ТАСС .

Президент Франции Эмманюэль Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц, британский премьер Кир Стармер и другие подписали совместную декларацию с прямым обращением к президенту США Дональду Трампу перед его встречей с российским лидером Владимиром Путиным, пишет New York Times со ссылкой на источники.

«Защищайте наши общие с Украиной жизненные интересы», — указано в документе.

Обращение содержит три ключевых требования: немедленное перемирие, гарантии безопасности для Киева и признание текущей линии фронта как основы для территориальных переговоров.