Кобахидзе: в Грузии произошла пятая попытка госпереворота за четыре года

Глава правительства Грузии Ираклий Кобахидзе заявил о пятой за последние четыре года попытке дестабилизировать обстановку в стране посредством революционных действий. Он подчеркнул, что эти попытки не обходились без поддержки извне, пишет ТАСС со ссылкой на телеканал «Рустави 2».

Премьер-министр заявил, что 4 октября митингующие предприняли штурм президентской резиденции, что стало уже пятой подобной попыткой за последние четыре года.

Кобахидзе отметил, что государство успешно отразило ее и не планирует дожидаться, когда произойдут следующие попытки дестабилизировать обстановку внутри страны.

Экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили, по словам Кобахидзе, была готова занять президентский дворец в случае успешного штурма.

«Саломе Зурабишвили была готова войти в резиденцию президента. Вы представьте, если бы попытка (оперного певца и политика Пааты — ред.) Бурчуладзе, (экс-генпрокурора Грузии Муртаза — ред.) Зоделавы и их друзей (обвиняются в планировании насильственной смены конституционного строя — ред.) оказалась успешной. Она была готова туда войти, однако после поражения открестилась», — заявил глава правительства.

Кобахидзе отметил, что в день митинга, который перерос в штурм президентского дворца, Зурабишвили находилась вместе с протестующими. После неудачи штурма она заявила о своем осуждении подобных действий, направленных на захват государственных учреждений.

4 октября на площади Свободы в Тбилиси прошла акция протеста оппозиции. Один из организаторов, бывший генеральный прокурор Грузии Муртаз Зоделава, призвал со сцены «получить ключи от президентского дворца», после чего часть участников направилась к резиденции.

В ночь на воскресенье МВД задержало пятерых зачинщиков акции, включая Зоделаву, а также оперного певца и политика Паату Бурчуладзе по обвинению в призывах к свержению власти и организации массовых беспорядков. Им грозит длительное тюремное заключение.

