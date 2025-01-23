«Кнут и пряник»: Times рассказала, как Трамп завершит конфликт на Украине

Times: Трамп может применить «кнут и пряник» для урегулирования на Украине

Новому президенту США Дональду Трампу придется использовать «кнут и пряник» и для Москвы, и для Киева, чтобы урегулировать украинский конфликт. Ни в Кремле, ни на Банковой «не намерены сдаваться» только из-за того, что в Штатах сменился президент, сообщает украинская «Страна.ua» со ссылкой на издание The Times.

«Трампу придется искусно применять „кнут и пряник“, чтобы добиться мира», — говорится в статье.

В качестве «кнута» для России, полагает британское издание, могут обсуждаться вторичные санкции против торговых партнеров России — Китая и Индии. Вашингтон также может «наводнить мировые рынки» своими нефтью и газом, чтобы снизить российские доходы от продажи энергоносителей.

От Киева, который просит у США новое оружие, Дональд Трамп может потребовать снизить мобилизационный возраст с 25 до 18 лет. Это рискует стать «политически губительным» для президента Украины Владимира Зеленского, считает Times.

«Для президента Зеленского это будет пересечение красной линии», — заявила газета

На Украине уклонение от призыва на фронт «становится массовым», поскольку население устало от боевых действий. Издание также считает, что Трамп может вынудить Зеленского отказаться от претензий на ряд территорий, контролируемых Россией.