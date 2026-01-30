сегодня в 16:32

КНР может смягчить давление на Такаити, если в Японии победит правящая коалиация

По информации Reuters, полученной от действующих и бывших японских чиновников, КНР может ослабить давление на премьер-министра Японии Санаэ Такаити только при условии победы правящей коалиции на выборах в нижнюю палату парламента 8 февраля, сообщает «Царьград» .

«Крупная победа поспособствует отправке Пекину послания о том, что его нападки не причинили ей (Такаити — ред.) ущерба внутри страны», — заявил высокопоставленный японский чиновник.

Экс-заместитель министра обороны Японии Кадзухиса Симада подчеркнул решающую роль предстоящих выборов, указав на то, что слабое правительство не сможет вызвать уважение на международной арене.

По данным опроса, проведенного агентством Kyodo, правящая коалиция в составе Либерально-демократической партии и «Партии обновления Японии» имеет хорошие шансы на получение большинства мест на выборах.

