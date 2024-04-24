КНДР направила экономическую делегацию в Иран

Северокорейская делегация во главе с министром внешнеэкономических дел Юн Чжон Хо вылетела в Иран с визитом, пишут «Ведомости» со ссылкой на ЦТАК.

«Делегация Министерства внешнеэкономических дел КНДР во главе с товарищем Юн Чжон Хо вылетела 23 апреля из Пхеньяна в Иран», — сказано в публикации.

При этом других подробностей не приводится. Агентство Yonhap также пишет, что поездка делегации может быть направлена на укрепление связей двух государств в военной сфере.

В последний раз делегаций КНДР была в Иране в 2019 году. Дипломатические отношения стран были установлены в 1973 году.