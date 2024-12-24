Кнайсль: к подрыву «Северных потоков» могут быть причастны четыре государства

Экс-глава МИД Австрии, руководитель Геополитической обсерватории по ключевым проблемам РФ (центр G.O.R.K.I. СПбГУ) Карин Кнайсль заявила, что Великобритания, Норвегия, Украина и Польша являются основными подозреваемыми в подрыве российских газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2», сообщает ТАСС .

В Библиотеке имени В. В. Маяковского состоялась презентация книги Кнайсль под названием «Реквием по Европе».

«Не знаю, узнаем ли мы, „кто убийца“, найдется ли у нас Эркюль Пуаро или мисс Марпл. Думаю, что подозреваемых много», — отметила Кнайсль на вопрос одного из гостей о причастности Запада к подрыву «Северных потоков».

При этом она подчеркнула, что основными подозреваемыми по делу о теракте являются Великобритания, Норвегия, Польша и Украина, «может быть, еще кто-то».

Экс-глава МИД Австрии добавила, что в деле о «Северных потоках», как в знаменитом романе Агаты Кристи, «есть много подозреваемых в воображаемой комнате».

Ранее Генпрокуратура Германии продвинулась вперед в расследовании дела о подрывах газопроводов «Северных потоках», установив личности двух подозреваемых.

Подрывы «Северных потоков» произошли в сентябре 2022 года. Отмечены беспрецедентные разрушения на 3 нитках газопровода. Сейсмологи в Швеции зафиксировали 2 взрыва на маршрутах залегания ниток. Генпрокуратура РФ инициировала возбуждение дела об акте международного терроризма.