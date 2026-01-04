Кнайсль допустила распад Евросоюза после урегулирования украинского конфликта

сегодня в 04:59

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль допустила распад Евросоюза после урегулирования конфликта на Украине, сообщает РИА Новости .

Она отметила, что внутри Евросоюза на фоне украинского конфликта назрели противоречия между его институтами и странами—участницами.

«Думаю, произойдет распад. Не могу утверждать, что этот „воздушный шар“ взорвется одномоментно», — считает Кнайсль.

Ранее глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас выразила предположение о возможном расширении Евросоюза за счет Албании, Молдавии, Украины и Черногории к 2030 году.

В настоящий момент статус стран-кандидатов в ЕС имеют Албания, Босния и Герцеговина, Грузия, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция, Украина и Черногория.

