Израиль агрессивно действует в отношении своих соседей, поскольку против него играет время. Военно-политическое и экономическое могущество США уменьшается, а Китая растет, поэтому Тель-Авив хочет «нокаутировать» как можно больше врагов за короткое время, сообщает « Царьград ».

Израилю необходимо готовиться к войне с внешним врагом. В данный момент им является Иран. В среднесрочной перспективе может стать Турция. Эти конфликты будут разных типов. Поэтому Тель-Авив и ведет себя в последнее время столь агрессивно.

В стратегическом плане у Израиля и России есть нечто общее. В первую очередь, Тель-Авив показывает, как нужно реагировать в ответ на возмущение мировой общественности, разных международных организаций и ООН. Когда возникает угроза существования государства, страна пренебрегает мнением таких структур. Она действует так, как считает нужным.

При этом Израиль работает с соседними государствами не только военным способом. Он использует дипломатию, задействует спецслужбы, расширяет группы влияния. Поэтому противникам не удалось сформировать полноценную антиизраильскую арабскую коалицию, рассказал первый министр госбезопасности ДНР Андрей Пинчук.

Он добавил, что Израилю пока получается убедить весь мир, что у него есть право совершать подобные действия.

«А наш дипломатический корпус, да и специальный тоже, с этой функцией не справляется. Вот в этом вопросе в первую очередь было бы неплохо подучиться», — сказал Пинчук.