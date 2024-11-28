Клиент будет доволен: Путин о расширении производства российского оружия

Путин: РФ производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые

Президент России Владимир Путин заявил, что страна производит в 10 раз больше ракет, чем все страны НАТО вместе взятые. Глава государства отметил, что в РФ могут появиться и другие новые ракетные комплексы, сообщает ТАСС .

В следующем году это производство будет увеличено еще на 25–30%. <…> Клиент будет доволен», — добавил российский лидер на саммите ОДКБ.

Путин подчеркнул, что знает, сколько оружия есть у Украины, в том числе он в курсе, когда и какие комплексы будут поставлены Киеву. При этом гиперзвуковые комплексы России на данный момент не имеют мировых аналогов, а их производство наращивается.

В качестве примера он привел «Искандер» — аналог сразу трех модификаций ATACMS, а его дальность даже больше. По словам Путина, новые американские ракеты уступают по характеристикам российским. Также глава государства назвал ракету Х-101 аналогом Storm Shadow, SCALP и Taurus.