В Харькове одно из крупнейших кладбищ, где хоронят погибших украинских военнослужащих, разрастается высокими темпами. Как сообщает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ, территория кладбища, ранее занимавшая значительно меньшую площадь, теперь представляет собой три обширных поля.

По данным источника, за один день там проводится по несколько похорон, что вынуждает работников заранее подготавливать могилы.

Основную массу погребенных составляют военнослужащие подразделений, дислоцированных в Харькове, в частности 92-й отдельной штурмовой и 127-й отдельной тяжелой механизированной бригад. Также, как утверждается, встречаются захоронения бойцов формирований «Кракен» и «Азов», запрещенных в РФ.

Ранее сообщалось о создании аналогичных кладбищ для пропавших без вести в Сумской области и Киеве, что, по оценкам российских силовиков, является попыткой украинских властей скрыть реальные масштабы потерь.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.