Китайский дипломат одной картинкой высмеяла влияние G7

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала картинку, на которой показан размер площади стран из «Группы семи» в сравнении с государствами остального мира. Соответветствующий пост появился на странице дипломата в соцсети X, сообщает сайт MK.Ru .

На картинке синим цветом обозначены страны, входящие в «Большую семерку», а серым — все остальные. По фото видно, что члены «Группы семи» не занимают и половину от всей площади мировых государств.

Свою публикацию Мэйфан сопроводила комментарием: «G7 = весь мир?».

На минувшей неделе страны «Группы семи» в финальном заявлении саммита в Италии объявили свою обеспокоенность из поддержки России со стороны Китая. В связи с этим представители G7 заявили, что Поднебесная должна начать оказывать давление на российских партнеров.