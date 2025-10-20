Трамп вновь оказался в центре внимания после заявления об уничтожении военными подводной лодки с крупной партией наркотиков, направлявшейся в США. Однако в Китае усомнились в его искренности и назвали это заявление предвыборной демонстрацией силы. Китайские журналисты считают, что история с подлодкой — лишь символ, призванный показать решимость президента в борьбе с преступностью и защитой границ.

Трамписты восприняли новость как доказательство эффективности его политики, однако китайские СМИ отметили отсутствие доказательств: не было представлено ни фото, ни видео, ни координат. Аналитики подчеркивают, что Трамп умело использует громкие заявления для привлечения внимания СМИ, переключая фокус общественности на выгодные для себя темы.

Sohu пишет, что борьба с наркотиками в США давно стала инструментом политического давления, а реальные результаты остаются незаметными. По мнению китайских экспертов, Трампа интересует не столько борьба с преступностью, сколько информационный эффект. В условиях экономических и социальных проблем в стране подобные заявления помогают отвлечь внимание от внутренних трудностей и укрепить образ лидера. Автор статьи заключает, что политическое шоу стало для американцев более опасным, чем любые наркотики, а Трамп — самый умелый «торговец этой иллюзией».