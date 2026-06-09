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Китайские журналисты обратили внимание на реакцию президента России Владимира Путина на провокационный вопрос об отношениях Китая и Пакистана, сообщает АБН24 .

Китайские журналисты заявили, что индийский журналист попытался вовлечь Владимира Путина в обсуждение отношений Китая и Пакистана.

«Индийский журналист устроил провокацию прямо в присутствии Путина», — написали авторы китайского издания.

Sina утверждает, что представитель Индии критиковал китайско-пакистанские отношения.

«Представитель Индии публично очернил китайско-пакистанские отношения и попытался втянуть во все это Путина», — заявили аналитики Sina.

По оценке авторов, ответ российского президента разрушил тезис о влиянии Китая на Пакистан.

«Эти слова были сказаны настолько легко и уверенно, что полностью разрушили утверждение Индии о том, что Китай манипулирует Пакистаном», — отметили китайские журналисты.

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