Китайские СМИ о саммите на Аляске: лед не растаял, но двери открыты

сегодня в 05:45

Саммит лидеров России и США на Аляске стал главным событием мировой дипломатии, но не принес мгновенного решения украинского кризиса. Как отмечают китайские СМИ, «многолетний лед в Европе не мог растаять за один день», однако сама встреча стала важным шагом к преодолению дипломатического тупика, сообщает РИА Новости .

Центральное телевидение Китая (CCTV) назвало переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа «историческими», подчеркнув, что для Москвы это шанс «прорвать более чем трехлетнюю дипломатическую изоляцию».

«Для Путина возможность личной встречи с Трампом — крупная дипломатическая победа», — отметили в репортаже.

В то же время China Daily напомнила, что украинский кризис — результат «десятилетий геополитической напряженности», включая расширение НАТО, антагонизм между США и Россией и соперничество за влияние в Европе.

«Ожидать, что один саммит решит все проблемы, — иллюзия», — констатировали авторы.

Несмотря на отсутствие конкретных соглашений, китайские аналитики считают, что диалог между Москвой и Вашингтоном жизненно необходим.

«Диалог предпочтительнее эскалации, — пишет China Daily. — История Европы учит, что дверь к миру никогда не должна закрываться».

Синьхуа отметило, что лидеры говорили о прогрессе, но детали остаются неясными.

«Рассвет мира должен наступить раньше, а не позже. Цена промедления — это жизни, разрушенные дома и потерянное будущее», — подчеркнуло агентство.

