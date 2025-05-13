Заявление президента России Владимира Путина о готовности к «серьезным переговорам», направленным на устранение корней конфликта с Украиной, вызвало положительную реакцию в Китае, сообщает «ФедералПресс» .

Предложение Путина возобновить прямые контакты в Стамбуле выглядит символичным — с момента предыдущих переговоров в этом городе прошло три года, а личной встречи между Путиным и Зеленским не было уже более четырех лет.

Руководитель информационной службы Евразийского бюро медиакорпорации Китая Ван Дэлу выделил два ключевых препятствия на пути к возможному диалогу. Первое — сохраняющийся с октября 2022 года указ президента Украины, который прямо запрещает вести переговоры с Владимиром Путиным. Второе — степень независимости Киева в принятии решений: готовы ли украинские власти идти на контакт без внешнего давления и вмешательства.

Авторы публикации считают, что обеим сторонам необходимо проявить политическую волю для хотя бы временного прекращения огня. Без этого прогресс в переговорах невозможен. В условиях затянувшегося конфликта любое движение в сторону мира воспринимается как шанс, пусть и с неопределенным исходом.

По мнению китайских обозревателей, мировое сообщество будет пристально следить за развитием ситуации. Возможное возобновление прямого диалога между Москвой и Киевом может стать не только важным дипломатическим шагом, но и потенциальной развилкой в истории конфликта.