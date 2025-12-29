Как сообщило Восточное командование Народно-освободительной армии Китая (НОАК), учения станут «серьезным предупреждением сепаратистским силам „независимости Тайваня“ и силам внешнего вмешательства».

В ходе маневров будут отработаны патрулирование, блокирование ключевых портов и районов, а также меры по «многомерному сдерживанию» внешнего военного вмешательства.

Это уже шестые учения такого рода с 2022 года, но первые, где публично заявлена цель сдерживания внешних сил. Маневры проводятся на фоне роста региональной напряженности после заявлений Японии о возможном применении права на коллективную самооборону в случае конфликта и решения США о продаже Тайваню вооружений на рекордную сумму в 11,1 миллиарда долларов.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.